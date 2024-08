Lies of P 2 inspiré par Elden Ring ?

Neowiz Games et Round8 Studio ont lancé l'année dernière Lies of P, un jeu de rôle et d'action Souls-like qui s'est imposé comme l'un des meilleurs titres de sa catégorie. Un jeu très apprécié par les fans des titres de FromSoftware grâce à son gameplay et son level design, les ventes étaient bonnes, une suite est évidemment en chemin.

Si Lies of P était très inspiré de Bloodborne, sa suite pourrait piocher des idées du côté d'Elden Ring. En effet, comme repéré par Tech4Gamers, Neowiz est à la recherche d'un Field Level Designer avec « une vaste expérience des jeux en monde ouvert ». Le développeur demande également de l'expérience sur l'Unreal Engine et d'autres points, mais il précise qu'avoir déjà travaillé sur un open world serait un plus.

Même si le studio coréen n'a rien officialisé pour le moment, les fans du premier volet sont dubitatifs. Certes, Elden Ring et son extension Shadow of the Erdtree sont en monde ouvert, FromSoftware a totalement su adapter sa formule à un level design plus ouvert, mais les fans de Lies of P ont apprécié les niveaux plus linéaires et ont peur que Neowiz se casse les dents sur un projet trop ambitieux.

Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. En attendant, vous pouvez retrouver Lies of P à 49,99 € sur Amazon.