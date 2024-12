S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl visé par la désinformation russe

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl était l'un des gros jeux de cette fin d'année 2024, le FPS de GSC Game World est enfin sorti sur PC et Xbox Series X|S, avec sept années de développement et de multiples reports. Il faut dire que le studio a été impacté par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il est désormais au cœur d'une campagne de désinformation russe.

Cette campagne n'est pas nouvelle, l'Opération Matriochka fait appel à des bots sur les réseaux sociaux pour propager des fake news contre l'Ukraine, l'enquête de l'AFP résume bien l'affaire. Mais elle touche désormais le jeu vidéo avec la sortie de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Comme le rapporte 404 Media, une fausse vidéo de Wired, un très sérieux magazine américain, laisse croire que le jeu de GSC Game Word récolterait les données des joueurs pour les transmettre aux serveurs des développeurs afin d'enrôler des soldats dans l'armée ukrainienne. Si la première partie de l'affirmation est avérée (tous les studios récoltent des données pour améliorer l'expérience de jeu, mais avec le consentement des joueurs), la suite fait évidemment sourire. D'après cette fake news, GSC Game World aurait conclu un accord avec le gouvernement ukrainien pour financer le développement du jeu et, en échange, fournirait ces précieuses informations pour agrandir son armée.

Interrogé par 404 Media, le développeur ukrainien n'a pas répondu, mais la vidéo ne vient évidemment pas de chez Wired, elle a été envoyée sur Telegram ou directement à des journalistes par e-mail. Le média indépendant rappelle que GSC Game World a attiré l'attention de la Russie en poursuivant le développement depuis l'Ukraine, bien qu'une partie de l'équipe ait été relocalisée à Prague, en République tchèque. Le studio avait d'ailleurs publié le documentaire War Game avant la sortie du jeu pour revenir sur l'implication de certains de ses développeurs dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie.

Malgré la fake news demandant aux joueurs de jouer avec un VPN ou de boycotter le jeu, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl a déjà rencontré un vrai succès dès sa sortie.