Life is Strange 2 : une démo gratuite pour faire craquer les joueurs

L'histoire de Max Caufield est derrière nous, mais Dontnod Entertainment a un autre récit à nous raconter avec Life is Strange 2. Le jeu en cinq épisodes a accueilli son dernier chapitre en décembre, nous permettant de connaître la fin du périple de Sean et Daniel Diaz vers le Mexique.

Gare aux spoilers de cette bande-annonce si vous voulez garder toute la surprise sur les évènements du jeu

Vous hésitez peut-être à vous lancer dans Life is Strange 2, et Square Enix a ce qu'il vous faut pour vous donner envie de sauter le pas. L'éditeur vient de sortir une démo gratuite qui permet d'accéder au contenu du premier épisode, avec en prime la possibilité de porter sa progression dans la version complète si vous finissez par l'acheter.



Life is Strange 2 29,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 29,99€. « Life is Strange 2 est une expérience narrative dont nous sommes extrêmement fiers. Nous aimons Sean et Daniel, nos nouveaux protagonistes, et l'histoire socialement pertinente basée sur les préjugés, la perte, la fraternité et l'espoir qui prend vie dans ce jeu » explique Jon Brooke, codirecteur de studio chez Square Enix External Studios. « Nous avons hâte que tous les joueurs puissent l'essayer. »

Cette version d'essai est accessible directement sur les plateformes de téléchargement des PS4, Xbox One et PC, en vous rendant sur la fiche produit de l'Épisode 1 et sélectionnant « démo gratuite » ou « essai gratuit ».

Lire aussi : Life is Strange 2 : Michel Koch, co-directeur du jeu, revient sur le choix du format épisodique