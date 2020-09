Lonesome Village : Ogre Pixel lance un Kickstarter pour un jeu mêlant Animal Crossing et The Legend of Zelda

Une nouvelle aventure mêlant les mécaniques des licences de The Legend of Zelda et d’Animal Crossing pourrait voir le jour. Lonesome Village est un jeu d’aventure indépendant développé et édité par Ogre Pixel. Le titre est en développement depuis 7 mois maintenant et est prévu sur Nintendo Switch et Steam en 2021, entre août et septembre si tout se passe comme prévu.

Un nouveau trailer a été partagé sur la chaîne YouTube du studio en plus d’une page Kickstarter. Si vous voulez faire un don, cela se passe ici. Chose à prendre en compte, les développeurs ont atteint l’objectif de 20 000 € afin de finaliser leur production. Le game director, Steve Duran, a précisé :

Le développement de Lonesome Village a été une aventure captivante faite avec beaucoup d'amour et de passion au cours des 7 derniers mois, et ce processus a été une expérience incroyable. Cependant, il reste encore beaucoup de travail et c'est pourquoi nous avons besoin de votre aide.

Si vous voulez en savoir plus, voici un résumé de ce qui vous attend :

Lonesome Village est une aventure qui se déroule dans une ville autrefois endormie et qui a cruellement besoin d'aide. Les villageois, étant des animaux, tentent de reprendre leur vie habituelle à la suite d'un évènement calamiteux qui a anéanti leurs maisons. Et moins on en dit sur la mystérieuse tour, qui est apparue juste à l'extérieur de la ville, mieux c'est. Les joueurs incarneront Wes, un coyote errant qui arrive dans la ville et décide d'enquêter davantage sur ces évènements étranges. En chemin, il découvrira de mystérieux cultistes, une vaste conspiration, des villageois qui ont besoin d'être sauvés et des énigmes qui doivent être résolues.

