Des lunettes anti-lumière bleue pour les gamers (et autres) avec GMG Performance

Article sponsorisé par GMG Performance

Pour rappel, la lumière bleue est la partie du spectre visible avec des longueurs d'onde plus courtes et donc plus énergétiques, comprises entre approximativement 380 et 500 nm. Elle est produite naturellement par le soleil, mais également par des sources artificielles de lumière comme les LED. Elle fait notamment beaucoup parler d'elle avec l'exposition grandissante aux écrans et des risques liés.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a ainsi publié en 2019 un rapport qui évoque les effets sur la santé humaine des systèmes utilisant des LED. Il s'agissait d'une mise à jour d'une expertise de 2010.

L'Anses a ainsi confirmé la toxicité de la lumière bleue sur la rétine de l'œil lors d'une exposition aiguë et sur le long terme avec une exposition chronique, ainsi que des effets perturbateurs de l'horloge biologique et du sommeil lors d'une exposition le soir ou la nuit. Pour le cas des écrans, c'est bien la surexposition qui est nuisible.

GMG Performance distribue des solutions





Des moyens de protection contre la lumière bleue existent avec une efficacité de filtrage variable. Il y a notamment des lunettes dédiées qui peuvent être une solution à envisager dans le cadre de l'exposition prolongée aux écrans et pour également aider à combattre la fatigue oculaire.

C'est en partant du constat de plusieurs études sur le sujet que la marque GMG Performance a vu le jour et distribue désormais des lunettes anti-lumière bleue. Elle revendique plus de 100 000 clients dans une trentaine de pays et se positionne principalement dans le domaine du jeu vidéo afin d'améliorer le confort des gamers. C'est un public qui est en effet particulièrement sujet à la surexposition aux écrans.

Le but avec de tels dispositifs est donc de bloquer une partie conséquente de la lumière - en l'occurrence la lumière bleue - dont les longueurs d'onde sont reconnues comme les plus toxiques pour la rétine de l'œil. Ces lunettes ne sont par contre pas des lunettes avec correction de la vue, mais elles peuvent être portées avec des lentilles de contact.

Les GMG Performer pour un meilleur taux de filtrage





Dans sa gamme de lunettes anti-lumière bleue, GMG Performance propose les GMG Performer avec le taux de filtrage le plus élevé annoncé à 60 %. Leur particularité par rapport aux autres modèles (tous sont en taille unique et standard) est d'être avec des verres ayant une forte teinte jaune qui contribue au niveau de filtrage plus élevé. Ce n'est donc pas seulement une question de look…

Avec boîtier et chiffon nettoyant en microfibre, les GMG Performer à 79 € sont en tout cas promises avec une altération minimale des couleurs numériques. Pour les gamers, les réflexes oculaires et la concentration devant un écran sont censés être améliorés.

Un produit à envisager donc pour des gamers soucieux de la protection de leurs yeux.