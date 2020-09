Mafia: Definitive Edition, les configurations minimale et recommandée dévoilées

C'est à la fin du mois que sortira Mafia: Definitive Edition, remake du premier volet de la trilogie avec des mafieux, qui prend place à Lost Heaven dans les années 30. Cette semaine, 2K Games et Hangar 13 ont dévoilé les musiques qui passeront à la radio, mais également les configurations requises pour faire tourner le jeu sur ordinateurs.

Sans plus attendre, voici donc les configurations minimale et recommandée pour Mafia: Definition Edition, partagées via Steam.

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 en 64 bits Processeur Intel Core-i5 2550K à 3,4 GHz

ou

AMD FX 8120 à 3,1 GHz Intel Core-i7 3770 à 3,4 GHz

ou

AMD FX-8350 à 4,2 GHz Mémoire vive 6 Go de RAM 16 Go Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 660

ou

AMD Radeon HD 7870 NVIDIA GeForce GTX 1080

ou

AMD Radeon RX 5700 DirectX Version 11 Disque dur 50 Go d'espace libre Carte son Compatible DirectX



La date de sortie de Mafia: Definitive Edition est fixée au 25 septembre 2020, vous pouvez le précommander à 39,99 € sur Amazon.fr.

