Mafia: Definitive Edition, la liste complète des chansons d'époque qui passeront à la radio

Mafia: Definitive Edition sera une version modernisée de Mafia: The City of Lost Heaven, qui améliorera l'expérience des graphismes au gameplay. Mais le remake devra aussi faire avec les contraintes de son temps, à savoir que les chansons licenciées pour l'OST en 2002 ne pourront pas toutes revenir dans cette édition. 2K Games et Hangar 13 ont tout de même fait un beau travail en récupérant les droits de morceaux de Django Reinhardt, mais ont dressé une bande-son quasiment inédite, avec de nombreuses compositions de Duke Ellington, Cab Calloway et bien d'autres.

Pour la liste complète des chansons qu'entendra Tommy Angello à la radio, ça se passe ci-dessous.

"St. James Infirmary" - Cab Calloway

"Minnie the Moocher" - Cab Calloway

"Manhattan Jam" - Cab Calloway and His Orchestra

"Evenin'" - Cab Calloway and His Orchestra

"The Darktown Strutters' Ball" - Django Reinhardt

"A-Tisket A-Tasket" - Django Reinhardt

"Blue Drag" - Django Reinhardt

"Sophisticated Lady" - Django Reinhardt

"Tiger Rag (instrumental)" - Django Reinhardt

"Black and Tan Fantasy" - Duke Ellington

"Crescendo in Blue" - Duke Ellington

"Echoes of Harlem" - Duke Ellington

"Hot and Bothered" - Duke Ellington

"I'm Satisfied" - Duke Ellington

"In A Sentimental Mood (instrumental)" - Duke Ellington

"It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing)" - Duke Ellington

"It's Glory" - Duke Ellington

"Prelude to A Kiss" - Duke Ellington

"The Mooche" - Duke Ellington

"Azure" - Duke Ellington

"Creole Love Call (instrumental)" - Duke Ellington

"Drop Me Off in Harlem" - Duke Ellington

"I Let A Song Go Out of My Heart" - Duke Ellington

"Mood to Be Wooed" - Duke Ellington

"Diminuendo in Blue" - Duke Ellington

"Heart and Soul" - Eddy Duchin and His Orchestra

"My Old Flame" - Guy Lombardo

"Little White Gardenia" - Hal Kemp & his Orchestra

"Back Beat Boogie" - Harry James

"Beyond the Blue Horizon" - Jeanette MacDonald and the Rounders

"True Confession" - Larry Clinton and His Orchestra

"When Lights Are Low" - Lionel Hampton

"(I'll be Glad When You're Dead) You Rascal You" - Louis Armstrong

"Thanks for the Memory" - Mildred Bailey

"Sing You Sinners" - The High Hatters

La date de sortie de Mafia: Definitive Edition est fixée au 28 septembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One suite à un report, et vous pouvez le précommander pour 39,99 € à la Fnac.

