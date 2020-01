Mario Kart Tour : la nouvelle Saison dévoilée, les amoureux à l'honneur !

Nintendo annonce la nouvelle Saison dans Mario Kart Tour. À l'honneur ? La Saint-Valentin ! Pour ne pas changer, de nouveaux personnages, véhicules et ailes peuvent être récupérés via le Tuyau (de tirage) adéquat. Pour exciter un brin les joueurs, la firme partage une petite vidéo.

Par ailleurs, elle précise :

La Saison de la Saint-Valentin est ouverte ! Accumulez les grandes étoiles et tentez de terminer toutes les coupes. Le cadeau saisonnier du moment est Bébé Peach. Si vous avez souscrit un abonnement au Pass Or, vous pourrez également obtenir le Macarrosse fraise et la Crêpe aux fraises en tant que cadeaux saisonniers.

En outre, nous offrons à tous les joueurs cinq rubis dans le jeu pour célébrer l'ouverture de la Saison !