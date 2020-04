Mars Horizon : bande-annonce et bêta imminente pour le jeu de conquête spatiale

L'espace fait toujours rêver les joueurs, mais alors que certains titres s'enfoncent vers la science-fiction et le grandiloquent, d'autres abordent le sujet de manière un peu plus réaliste. Mars Horizon proposera ainsi de diriger son agence spatiale pour partir à la conquête des étoiles en créant ses fusées, mais pas question de rigoler comme dans Kerbal Space Program, le titre d'Auroch Digital se veut crédible et a même été développé en partenariat avec l'Agence Spatiale européenne.

Le titre se base sur de véritables missions spatiales avec comme objectif de conquérir Mars en concevant son vaisseau, en recrutant et entraînant un équipage, et en effectuant des choix stratégiques pour mener à bien ce périple dans l'espace. Mars Horizon promet d'être complet, comme le montre la première bande-annonce ci-dessus, et les joueurs PC pourront en juger très bientôt : une bêta aura lieu du 27 avril au 4 mai prochain, les inscriptions sont à effectuer ici.

Pas de panique si vous n'obtenez pas votre ticket pour l'espace avant tout le monde, Mars Horizon est attendu en version finale dans le courant de l'année 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.