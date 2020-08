Marvel's Avengers : configurations minimale et recommandée, pack de textures de 30 Go et spécificités techniques de la version PC

La bêta de Marvel's Avengers sera jouable du 14 au 16 août sur PC pour les joueurs ayant précommandé leur exemplaire sur Steam, tandis qu'une phase ouverte aura lieu du 21 au 23. Le client sera téléchargeable dès aujourd'hui, mais il manquait des données clés avant que chacun puisse s'y essayer correctement : les configurations minimale et recommandée pour faire tourner le titre.

Elles viennent d'être communiquées par Square Enix, et sont autant valables pour la bêta que la version commerciale.



Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 en 64 bits Processeur Intel i3-4160 ou équivalent Intel Core i7 4770K, 3.4 Ghz ou AMD Ryzen 51600, 3.2 Ghz Carte graphique NVIDIA GTX 950

ou

AMD 270 (minimum 2 Go de VRAM) NVIDIA GTX 1060 6 Go

ou

AMD Radeon RX 480 8 Go Mémoire vive 8 Go 16 Go Stockage 75 Go d'espace libre 110 Go d'espace libre DirectX Version 12

Pour vivre l'expérience optimale, il faudra en plus télécharger un pack de textures haute résolution de 30 Go apportant toujours plus de réalisme. Et comme beaucoup de versions PC, Marvel's Avengers sera compatible avec les écrans ultra-larges, les écrans multiples, et la jouabilité à la souris et au clavier paramétrables, et proposera en prime un framerate illimité.

La date de sortie de Marvel's Avengers est prévue pour le 4 septembre prochain, en édition classique, Deluxe ou Earth Mightiest.

