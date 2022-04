Marvel's Avengers : Crystal Dynamics précise ses plans à court terme et annonce Jane Foster (Thor) au roster

L'an dernier, Marvel's Avengers a subi bien des changements et accueilli son extension La guerre pour le Wakanda avec Black Panther, ainsi que son premier Raid, Son discordant, et même le personnage de Spider-Man pour les joueurs PlayStation. Pour autant, nous sommes loin du sursaut et outre les mises à jour tentant d'améliorer l'expérience, nous n'avions aucune nouvelle quant à de futurs contenus, laissant présager une fin de carrière soudaine pour ce titre voulu comme live service. Crystal Dynamics vient toutefois de nous surprendre en évoquant au détour d'un article ses projets à court terme.

Après le patch 2.3.1 paru la semaine dernière, le prochain numéroté 2.4 est désormais attendu en mai et se focalisera encore sur l'amélioration des systèmes de jeu et les évènements in-game déjà disponibles, qui « ajoutent de la variété à l'Initiative Avengers et donnent de nouveaux et différents objectifs à poursuivre » et sont désormais en rotation. Ils devraient donc mieux récompenser les joueurs avec par exemple des équipements ayant une plus grande Puissance lors d'activités n'étant pas le Raid ou de niveau Omega.

Au-delà, la mise à jour 2.5 dont la période de sortie est volontairement non spécifiée va introduire un nouveau personnage jouable. Enfin, pas à 100 % inédit, puisqu'il s'agira d'une variation d'un héros déjà présent de base, The Mighty Thor. Oui, comme dans le long-métrage Thor: Love and Thunder, c'est Jane Foster qui maniera Mjöllnir. Clairement, si les prochains ajouts coïncident avec les sorties du MCU, cela pourrait attirer davantage de joueurs, une stratégie qui aurait d'ailleurs dû être utilisée de base si vous voulez notre avis. Et évidemment, cette fois, tout le monde y aura droit. Les développeurs s'inspirant avant tout des comics, les techniques de Jane Foster auront des similitudes avec celles de Thord Odinson, mais elle disposera aussi d'éléments bien distinctifs, sans doute comme ce qui avait été fait pour Kate Bishop et Clint Barton.

Bref, c'est donc reparti pour Marvel's Avengers, en espérant qu'il parvienne à remonter la pente tels les héros qu'il met en scène.