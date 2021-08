Marvel's Avengers : le DLC Spider-Man exclusif à PlayStation sortira-t-il bien en 2021 ? Crystal Dynamics s'exprime

Même si Marvel's Avengers n'a pas autant cassé la baraque dans l'industrie que le Marvel Cinematic Universe a pu le faire au cinéma, Square Enix lui accorde encore toute sa confiance. Le jeu va par exemple accueillir une extension La Guerre pour le Wakanda cette semaine, et les nouveautés gratuites ne vont pas s'arrêter là.

Crystal Dynamics et Eidos Montréal préparent notamment du contenu autour de Spider-Man, qui aura la particularité d'être exclusif aux PS4 et PS5, ce qui a bien évidemment énervé une partie de la communauté. Il était initialement prévu pour début 2021, mais COVID oblige, il a été repoussé à une date ultérieure, et alors que l'année avance, certains se demandent même s'il arrivera à voir le jour avant la fin de celle-ci. Le senior game designer Scott Walters s'est exprimé à ce sujet chez Screen Rant et, bonne nouvelle, l'extension devrait bien débarquer d'ici décembre 2021 sur les consoles PlayStation.

En termes de ce que nous pouvons dire maintenant, nous avons toujours prévu et cherché à sortir Spider-Man en 2021 pour les propriétaires de PlayStation. C'est toujours sur la bonne voie, nous aurons donc plus d'annonces plus tard cette année.

Un direct War Table aura lieu ce soir pour le lancement de l'aventure de Black Panther, aurons-nous l'occasion d'entendre parler de Spider-Man à ce moment-là ? Affaire à suivre ! À part ça, Marvel's Avengers est disponible à partir de 24,75 € sur Amazon.fr.



