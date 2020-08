Marvel's Avengers : les explications fumeuses de Crystal Dynamics pour justifier l'exclusivité de Spider-Man chez PlayStation

Les joueurs ayant précommandé Marvel's Avengers sur PC et Xbox One ont eu une belle douche froide cette semaine quand Crystal Dynamics a annoncé que le personnage de Spider-Man serait proposé en DLC gratuit seulement sur PS4 et PS5. Les raisons derrière cette exclusivité n'avaient pas été confirmées dans un premier temps, mais le directeur du studio Scot Amos en a dit un peu plus à ComicBook lors d'un entretien.

Il s'est laissé aller à des explications un peu hasardeuses, laissant tout juste entendre que cette spécificité des versions PlayStation découlait du partenariat entre Sony et Marvel qui tient déjà pour le cinéma. Cerise sur le gâteau, il s'est un peu agacé des retours négatifs alors que son équipe travaille d'arrache-pied sur un univers évolutif au milieu duquel Spider-Man n'est qu'une aiguille dans une botte de foin.

Encore une fois, cela revient à la relation entre PlayStation et Marvel. [...] Quand il s'agit de choisir où Spider-Man peut être et quelle forme il prend, c'est une question de relationnel sur laquelle PlayStation a absolument les droit, comme vous le savez, avec le contrat de Sony. Marvel avec Sony peuvent se dire : "Hé, c'est quelque chose que nous pouvons faire. C'est quelque chose que nous pouvons faire sur cette plateforme."

Et donc, ce que nous faisons en tant que créateurs, c'est dire : "C'est une opportunité que nous avons de créer quelque chose d'unique, d'amusant et de génial" [...]. Nous adorons l'idée de pouvoir proposer ce personnage aux joueurs PlayStation. Pour tout le monde, nous venons d'annoncer Hawkeye il y a moins d'une semaine. Nous avons deux personnages annoncés en l'espace de cinq jours, l'avenir est radieux. Les gens seront obsédés par une chose plutôt que par "Oh au fait, nous allons avoir des centaines d'heures de contenu et des années d'intrigues devant nous, et de nouveaux mondes, et de nouveaux héros" et plus de choses que nous n'avons même pas encore annoncées.

Mais je pense vraiment que les gens vont voir ça et dire : "Ouais, d'accord, on comprend, on peut comprendre les raisons commerciales derrière ça". Mais de manière générale, nous faisons ce jeu pour tout le monde. Nous voulons que ce soit l'endroit où vous pourrez jouer ces fantasmes de super-héros avec votre équipe d'Avengers, qui continuent de grandir avec de nouveaux personnages, des personnages que vous n'avez même pas encore devinés, qui viendront dans cette liste plus tard, et de nouvelles régions également. Je suis donc très enthousiasmé par ce que l'avenir réserve à tout le monde sur toutes les plateformes.