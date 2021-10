Marvel's Guardian of the Galaxy : la tracklist presque complète des chansons sous licence, et un clip animé jouissif d'un morceau du Star-Lord Band

Eidos Montréal a eu de l'ambition pour la bande-son de Marvel's Guardian of the Galaxy. Elle mêlera compositions orchestrales, morceaux rocks originaux composés par le groupe fictif Star-Lord Band, et chansons cultes des années 80. Nous avions eu droit à quelques aperçus de l'ambiance dans les trailers, mais les développeurs nous en disent désormais davantage.

Déjà, du côté des chansons sous licence, il y en aura une trentaine, et la tracklist (presque) complète est à retrouver ci-dessous, ou directement sous forme de playlist sur Spotify, Apple Music et compagnie. Elles pourront être entendues in-game, être lancées via le jukebox de Milano et seront même utilisées lors du pouvoir Rassemblement permettant à Star-Lord de motiver ses Gardiens et distraire ses adversaires. Pour les streameurs, il sera possible de désactiver toutes ces chansons pour les remplacer par des morceaux alternatifs.

Blondie - Call Me

Blue Oyster Cult - Don't Fear The Reaper

Bobby McFerrin - Don't Worry Be Happy

Hot Chocolate - Every 1's A Winner

Wang Chung - Everybody Have Fun Tonight

Tears For Fears - Everybody Wants To Rule The World

EUROPE - The Final Countdown

New Kids on the Block - Hangin' Tough

Pat Benatar - Hit Me With Your Best Shot

Bonnie Tyler - Holding Out for a Hero

KISS - I Love It Loud

Flock of Seagulls - I Ran

Culture Club - I'll Tumble 4 Ya

Mötley Crüe - Kickstart My Heart

Simple Minds - Love Song

Rick Astley - Never Gonna Give You Up

Frankie Goes To Hollywood – Relax

Def Leppard - Rock Rock Till You Drop

Rainbow - Since You Been Gone

A-ha - Take On Me

Soft Cell - Tainted Love

Loverboy - Turn Me Loose

Autograph - Turn Up the Radio

Wham! - Wake Me Up Before You Go-Go

Scandal featuring Patty Smyth - The Warrior

Starship - We Built This City

Twisted Sister - We're Not Gonna Take It

Billy Idol - White Wedding

Sinon, Eidos Montréal a dévoilé un premier titre du Star-Lord Band, Zero to Hero, accompagné d'un clip rappelant les meilleurs dessins animés de l'époque sur cassette VHS. Le résultat est aussi amusant que plaisant, bien aidé par la voix de Steve Szczepkowski, qui est pour rappel à la base simple directeur audio senior chez Eidos Montréal. L'album complet de 10 titres qu'est Space Rider sera disponible en streaming seulement le 26 octobre, date de sortie de Marvel's Guardian of the Galaxy sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S, Stadia et Switch en Cloud Version.

Marvel's Guardian of the Galaxy est disponible en précommande à partir de 52,80 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Marvel's Guardians of the Galaxy : découvrez une cinématique amusante avec Cosmo, le chien télépathe