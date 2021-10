Marvel's Guardians of the Galaxy : découvrez une cinématique amusante avec Cosmo, le chien télépathe

Les aperçus de Marvel's Guardians of the Galaxy se multiplient à l'approche de son lancement, comme avec ces vidéos de gameplay qui nous en ont appris davantage sur le système de combat et l'exploration. Le nouvel extrait présenté ce jour est carrément une cinématique directement issue de l'aventure.

Elle montre la première rencontre entre les Gardiens et Cosmo, le chien télépathe à l'accent russe. Ce père de plusieurs chiots est le chef de la sécurité de Knowhere, et n'est pas ravi de la visite de nos héros : il va d'ailleurs très vite se crêper le chignon avec Rocket. Mais Cosmo n'en reste pas moins un chien adepte des petites baballes, qui aurait bien besoin de Peter Quill pour l'aider.

Pour connaître la suite, il faudra acheter Marvel's Guardians of the Galaxy sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia ou Switch en Cloud Version. Sa date de sortie est fixée au 26 octobre 2021, et vous pouvez précommander votre copie pour 52,80 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Marvel's Guardians of the Galaxy : nouvelle bande-annonce pour la version PC