Marvel's Guardians of the Galaxy : entre action et exploration, tous les aspects du gameplay montrés dans deux vidéos survoltées

Malgré sa révélation tardive, nous avons déjà eu droit à une palanquée de vidéos pour nous familiariser avec Marvel's Guardians of the Galaxy. Une bande-annonce a par exemple mis en lumière son scénario, tandis qu'une autre récente était par exemple dédiée à sa bande-son, entre morceaux cultes et compositions originales.

Eidos Montréal et Square Enix publient désormais deux séquences dédiées au gameplay. L'une se concentre principalement sur les combats, avec un regard approfondi sur les compétences de soutien des Gardiens de la Galaxie qui accompagnent Star-Lord, et les capacités variées du seul héros jouable. L'autre est dédiée à l'exploration avec un regard sur ce qui se cache dans notre vaisseau, le Milano, les énigmes environnementales qui se dresseront sur notre chemin, les choix d'action et leurs conséquences, la personnalisation de nos pouvoirs, habiletés et apparences, et plus encore.



Pour les intéressés, la date de sortie de Marvel's Guardians of the Galaxy est toujours calée au 26 octobre 2021 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Switch en Cloud Version, et vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 52,80 € sur Amazon.fr.

