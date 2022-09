Marvel's Midnight Suns : Magik bannit ses ennemis dans les Limbes dans son aperçu de gameplay

L'actualité entourant Marvel's Midnight Suns a été un peu plus calme au début du mois alors que nous étions habitués à notre dose hebdomadaire de vidéos mettant en scène les protagonistes du jeu de Firaxis. Pour autant, nous avons tout de même pu découvrir le Chasseur en action et, surtout, une nouvelle date de sortie a été communiquée sur certaines plateformes lors du Disney & Marvel Games Showcase, tandis qu'une préquelle animée est prévue avant cela. Le lancement n'étant finalement pas si lointain, le rythme d'introduction des personnages va semble-t-il reprendre, avec la diffusion ce lundi d'un aperçu des capacités de Magik.

La Reine des Limbes promet d'être unique en combat, puisqu'elle sera capable de téléporter les ennemis et alliés à travers des portails, maniera une épée et pourra visiblement faire appel à sa moitié démoniaque Darkchylde. Pour ne pas changer, nous aurons droit à un showcase prochainement pour en voir plus à ce sujet, tandis qu'une vidéo nous la présentera telle qu'elle apparaît dans les comics, ce qui ne devrait pas faire de mal puisqu'elle n'est sans doute pas la plus connue du grand public, bien qu'étant apparue dans Les Nouveaux Mutants sous les traits d'Anya Taylor-Joy.

Première apparition : Giant-Size X-Men #1 (1975) Histoire Née dans un kolkhoze au fin fond de la Sibérie, Magik a vécu une enfance banale qui ne laissait pas vraiment présager de son avenir de mutante extraordinaire, de puissante sorcière et de reine d'une dimension infernale appelée les Limbes. Elle a toujours admiré son grand frère, le mutant Colossus, et rêvait de développer des pouvoirs pour l'accompagner à l'école Xavier pour jeunes surdoués. À l'âge de six ans, Magik a été enlevée par Méphisto, un seigneur-démon immortel, qui l'a emprisonnée dans les Limbes pour en faire une arme vivante. Mais il en fallait plus pour briser sa volonté de fer. Ses pouvoirs de mutante se sont éveillés et Magik s'est découvert un don pour la téléportation qui l'a rendue encore plus précieuse aux yeux de son ravisseur. Devenue l'apprentie de Méphisto, elle a fait de son extraordinaire force vitale une arme. Grâce à l'Épée de l'Âme, à ses pouvoirs de téléportation et à son esprit aiguisé, elle a fini par renverser le seigneur-démon et revenir sur Terre. Sa connaissance des forces démoniaques, son affinité pour le surnaturel et son expérience de guerrière endurcie font d'elle une recrue idéale pour les Midnight Suns.

Marvel's Midnight Suns est donc attendu le 2 décembre sur PS5, Xbox Series X|S et PC, puis sur PS4, Xbox One et Switch, et vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 54,99 € dans son Enhanced Edition.