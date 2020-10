Marvel's Spider-Man: Miles Morales, de superbes couvertures de comics spéciales pour la sortie du jeu

À l'époque de Marvel's Spider-Man, Marvel avait intégré le personnage du jeu d'Insomniac Games dans la nouvelle série de comics Spider-Geddon. La jeune saga de jeux vidéo va de nouveau faire une incursion dans le monde des bandes dessinées, de manière plus anecdotique cette fois, à l'occasion de la sortie de Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Le jeu fera en effet une apparition avec des couvertures alternatives sur les prochains numéros des séries Amazing Spider-Man et Miles Morales: Spider-Man prévus pour cet automne. Il y aura en tout 5 variant covers signées par des membres d'Insomniac et Marvel Games, qui formeront une véritable petite histoire, comme nous le raconte Bill Rosemann, directeur de la création et vice-président du second studio.

Tout comme Marvel's Spider-Man était une lettre d'amour à Peter Parker et à son alter ego, Marvel's Spider-Man: Miles Morales célèbre tous les aspects de ce héros de la nouvelle génération. Poursuivant cette tradition d'authenticité, les équipes d'Insomniac Games, de PlayStation et de Marvel Games se sont unies pour mettre en lumière les incroyables artistes des coulisses qui donnent vie à ce jeu bourré d'action. Ce qui est particulièrement significatif à propos de cette série de couvertures alternatives, c'est que, si elles sont vues dans un ordre particulier, elles illustrent notre engagement collectif envers la narration. Tout d'abord, nous avons la couverture AMAZING SPIDER-MAN #53 du directeur artistique d'Insomniac Games Jason Hickey, qui rejoint Miles alors qu'il méprise un NYC infecté par la nouvelle menace du Bricoleur et de l'Underground. Ensuite, nous voyons la couverture AMAZING SPIDER-MAN #53 du directeur créatif de Marvel Games, Tim Tsang, capturant le moment où Miles prend la décision héroïque de se masquer, de se lever et de défendre sa maison et ses proches. Ensuite, c'est la couverture de MILES MORALES: SPIDER-MAN #21 par le concept artist senior d'Insomniac Games Nicholas Schumaker qui présente la vitesse et l'agilité de Miles alors qu'il fonce vers le danger. Enfin, la couverture AMAZING SPIDER-MAN #54 du directeur artistique d'Insomniac Games, Gavin Goulden, nous place dans la collision entre Miles et le Bricoleur alors qu'ils se battent pour le sort de la ville. Une saga entière en quatre images… avec une autre couverture à révéler !

La dernière illustration est encore un mystère à cette heure, peut-être parce qu'elle nous en dit plus sur la finalité du combat entre Miles et le Bricoleur ou l'univers du jeu. Vous pouvez précommander Marvel's Spider-Man: Miles Morales sur PS4 ou PS5 pour 59,99 € sur Amazon.fr, pour une sortie le 19 novembre en France.

