Marvel's Spider-Man: Miles Morales, volume de jeu, pouvoirs et détails techniques, les développeurs nous en disent plus sur le standalone

Presque une semaine après la révélation des jeux de la PS5, Sony Interactive Entertainment et les PlayStation Studios continuent de faire parler de leurs productions nouvellement annoncées. Hier soir, nous avons ainsi appris quelques détails supplémentaires au sujet d'Horizon Forbidden West en plus d'en prendre plein les yeux avec deux sublimes artworks. À présent, c'est au tour d'Insomniac Games de prendre la parole pour nous parler de Marvel's Spider-Man: Miles Morales, en vidéo et directement depuis le PlayStation Blog.

Le directeur créatif Brian Horton commence d'emblée par reconfirmer le fait qu'il s'agit d'un standalone et de la prochaine aventure majeure dans l'univers de Spider-Man tel qu'envisagé par le studio. L'équipe était bien consciente qu'en introduisant Miles Morales dans Marvel's Spider-Man, il serait amené à avoir son propre jeu. L'animateur senior James Han, qui s'est chargé des mouvements du héros, explique avec ce dernier qu'ils ont voulu faire en sorte que nous ayons la sensation manette en mains de véritablement contrôler un autre Spider-Man, que ce soit lors des déplacements ou des combats. Et justement, côté pouvoirs, Miles sera doté d'une capacité nommée « bioélectricité » et de l'invisibilité, dont ne dispose pas son mentor Peter Parker.

En plus d'utiliser les retours haptiques de la DualSense, la PS5 va permettre à l'expérience de jeu d'être ininterrompue du début à la fin avec des chargements quasi instantanés et de rendre la ville encore plus vivante via le ray tracing et l'audio 3D. En plus, tous les modèles de personnages ont été améliorés par scan 4D, avec de meilleurs shaders pour les textures de peau afin de les rendre plus réalistes et des mouvements de cheveux plus naturels. De nombreux assets présents dans la ville ont eu aussi subi un lifting. Et en cette période troublée, la question de la représentation est également mise sur le tapis, son background multiculturel reflétant un monde plus moderne et diversifié. Le studio a d'ailleurs été ravi de voir les réactions positives suite à l'annonce du jeu.

À part ça, il faut s'attendre à une histoire inédite mettant en scène de nouveaux ennemis non apparus dans le jeu PS4, le tout avec son lot de quêtes à travers New York. L'intrigue prendra place au cours de l'hiver, environ un an après les évènements mettant en scène Peter, alors que la neige tombe sur la Big Apple et qu'une guerre entre une société d'énergie et une armée de criminels dotée d'équipements high-tech a débuté. Miles vivra désormais à Harlem, lieu justement au cœur de ce conflit. C'est un arc entier qui peut être attendu, émotionnel et essentiel à l'expansion de l'univers, avec un volume correspondant en gros à ce qu'a pu proposer Uncharted: The Lost Legacy.

Pour terminer, Peter va bien et Insomniac Games a encore bien des choses à raconter à son sujet à l'avenir, nous pouvons donc espérer une suite à ses aventures d'ici quelques années. En attendant, ce sera au tour de Miles de briller dans Marvel's Spider-Man: Miles Morales, attendu en fin d'année 2020 sur PS5.