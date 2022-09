Marvel Super Heroes : un nouveau jeu mobile basé sur la localisation annoncé par Niantic (Pokémon GO)

Entre Pokémon GO, Pikmin Bloom, Transformers: Heavy Metal et NBA All-World, Niantic a déjà de gros projets sur le feu. Et il vient d'en dévoiler un autre lors du Disney & Marvel Games Showcase, qui sera un énième jeu mobile dans l'univers des super-héros Marvel, cette fois basé sur la localisation en temps réel.

Marvel World of Heroes nous demandera de créer notre propre super-héros pour combattre le crime et accomplir des missions dans le monde réel, et nous amènera à faire équipe avec des visages bien connus des comics.

Dans MARVEL World of Heroes, les joueurs peuvent créer leur propre identité de super-héros et leur histoire d'origine. Les joueurs devront patrouiller dans leurs quartiers pour déjouer les crimes, accomplir des missions de super-héros et contrecarrer les menaces interdimensionnelles. Au fur et à mesure que les joueurs progressent, ils débloqueront de l'équipement et des capacités, et feront équipe avec des super-héros Marvel tels que Spider-Man, Wolverine, Captain America et d'autres pour combattre les super-méchants emblématiques et sauver le multivers des menaces cosmiques et terrestres.

Il ne sortira officiellement qu'en 2023 sur iOS et Android, mais sera proposé en amont en bêta via un soft launch dans certaines régions, pour lequel vous pouvez vous inscrire sur le site officiel.