Maxime Geek Univers 2020 : deux jours de bonheur pop culture dans ce monde de brute !

Alors que la majorité des salons pop culture, culture japonaise et gaming ont été annulés suite aux contraintes sanitaires nécessaires pour accueillir du public en grand nombre, il y a une petite convention aux dimensions très modestes, le Maxime Geek Univers, qui a pu avoir lieu grâce à la détermination de la municipalité de Sainte-Maxime, de son équipe en charge de l'organisation et d'un préfet à l'écoute.

Cette troisième édition a donc ouvert ses portes le week-end dernier, soit les 17 et 18 octobre, avec un programme plutôt bien chargé avec, entre autres, un concours de cosplay fort sympathique et des tournois qui ont tenu leurs promesses. Côté fréquentation, s'il y a eu les incontournables passionnés en quête de gadgets ou de jeux rares, les cosplayeurs venus parader et des joueurs présents pour combattre sur PS4, ce qui nous a le plus marqués, c'est le nombre de personnes venues pour passer un bon petit moment en famille. Retrouver cette ambiance bon enfant est tellement agréable, tellement bon pour la tête et le moral, que le sourire était sur toutes les bouches et que cela se voyait même avec un masque pour le cacher. Car oui, ce qui a changé par rapport à « avant », c'est que tout le monde portait un masque, se définfectait les mains à l'entrée puis sur les différents stands où c'était nécessaire (comme le nôtre). Cette contrainte ainsi que celle de la jauge de remplissage maximal à respecter ont vraiment été bien perçues par les visiteurs.





Sur notre stand, si l'Oculus Quest 1 était majoritairement présent, car idéal pour faire découvrir la réalité virtuelle, nous avions aussi avec nous un Rift S et un Quest 2 que nous réservions à ceux qui voulaient spécifiquement les essayer. Nous avons ainsi vu plusieurs joueurs de Beat Saber (niveau Expert+) essayer de mettre à mal, en vain, les manettes du Quest 2. Nous avons eu l'occasion de tester, pour la première fois en public, Blaston, le jeu de duel futuriste multijoueur. Il a reçu un très bon accueil tellement il est facile à prendre en mains et fun à jouer à deux ! Sinon, il y a eu un maximum de « première fois » et personne n'est reparti déçu... et certains sont bien repartis avec l'idée de s'offrir (ou se faire offrir) un casque VR d'ici à Noël.

Franchement, même si nous avons été en flux tendu pendant les 18 heures d'ouverture, nous avons pu partager notre passion de la VR avec bon nombre d'entre vous, et l'attente jusqu'à la prochaine convention va être longue.