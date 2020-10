Maxime Geek Univers 2020 : programme des festivités VR sur le stand de GAMERGEN.COM

Après une deuxième édition très réussie, le salon Maxime Geek Univers est de retour, dans l'enceinte du Chapiteau du Théâtre de la Mer avec comme thématique la « culture geek ». Nous serons sur place avec six casques de VR pour vous proposer des expériences, ou des jeux en réalité virtuelle.

Pour l'occasion, nous aurons des Oculus Quest utilisés de façon autonome ou connectés à nos PC, en l'occurrence, un Razer Blade 15, dont vous pouvez lire le test ici, un Aorus 17G (Intel i7 10e génération, GeForce 2070 Super et écran 240 Hz) dont le test ne saurait plus trop tarder et des Omen 15 by HP dont le test est ici. Nous aurons aussi avec nous un Oculus Rift S pour ceux qui voudraient pouvoir le comparer avec l'Oculus Quest 2. En ces temps de crise sanitaire, nous appliquons les règles d'hygiène élémentaires qui s'imposent, c'est-à-dire désinfection des casques entre chaque passage, désinfection des manettes, obligation de porter un masque (y compris pour les enfants !) et obligation de se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique en arrivant sur l'espace VR. Pour la sécurité de tous, nous serons obligés de refuser l'accès à toute personne présentant des symptômes pouvant faire penser au COVID-19 (toux, fièvre...). De même, nous limiterons l'accès au stand à six joueurs en même temps, soit 4 m² par personne debout et 2 pour celles assises.

Voici un aperçu de notre programme (indicatif, vu que nous nous adapterons pour accueillir au mieux nos visiteurs) :

1 / Espace pour les 7 ans et plus (1 casque) : Film d’animation en réalité virtuelle ;

Découverte des fonds marins en réalité virtuelle ;

Bataille de boules de neige (jeu en VR) ;

Regarder un film dans une salle de cinéma virtuelle (extraits).



2 / Espace pour les 12 ans et plus (2 casques) : Jeux / découvertes en solo ;

Jeux en multijoueur (Blaston, Sports Scrambble...) ;

Challenge Beat Saber.



3 / Espace pour les 16 ans et plus (2 casques) : Jeux / découvertes en solo (Pistol Whip, Path of the Warrior...) ;

Jeux en multijoueur (Blaston, Sports Scramble...).



4/ Espace pour les 18 ans et plus (1 casque) : Jeux / découvertes en solo ( The Walking Dead: Saints & Sinners, Superhot...) ;

Jeux en multijoueur (Blaston, Sports Scramble...).

Vous le savez certainement, la réalité virtuelle est réservée, en usage régulier, aux plus de treize ans pour des raisons physiques et psychologiques. Grâce à l'Oculus GO, nous pouvons accueillir des enfants à partir de sept ans pour des expériences courtes, assises et adaptées à ce jeune âge. Notez que nous respectons scrupuleusement le classement PEGI des jeux.

Le salon Maxime Geek Univers ouvrira ses portes du 17 au 18 novembre 2020, entre 10h00 et 19h00, dans l'enceinte du chapiteau du Théâtre de la Mer de Sainte-Maxime (83). Pour rappel, l'Oculus Quest 2 est disponible et vous pouvez l'acheter sur le site officiel d'Oculus ou chez les partenaires officiels de la marque qui sont la Fnac, Darty et Amazon.