Quelles sont les meilleures box Internet pour jouer en ligne ?

Nous jouons de plus en plus sur internet que ce soit avec notre console ou notre ordinateur. Le jeu en ligne demande certaines ressources indispensables pour que cela ne devienne pas un calvaire pour vous ou pour les personnes avec qui vous jouez.

Un des points les plus importants à ne pas négliger est la latence, c'est à dire le temps qu'il faut à un paquet de données pour aller d'un endroit à un autre et en terme plus simple cela caractérise la réactivité de votre connexion. Plus la latence est faible (typiquement 5 à 10 ms), mieux c'est. Dans des jeux où les mouvements des joueurs sont très rapides, comme avec des FPS par exemple, une faible latence vous permettra d'être ultra fluide alors qu'un joueur avec une latence élevée sera plus « saccadé », et dans les cas extrêmes il sera déjà mort alors qu'il n'aura pas encore vu la balle arriver ! Rageant.

Il existe quatre moyens de se connecter à internet : l'ADSL, la fibre optique (ou par câble), la 4G / 5G ou encore le satellite. Et là, il n'y a pas photo, seule la fibre offre un ping vraiment faible comparé aux trois autres types de connexion et est donc à choisir obligatoirement par tout gameur digne de ce nom. Le satellite présente une latence élevée et le débit peut dépendre de la météo, la 4G/5G peut dépendre également du nombre de personnes connectées dans votre zone et entraîner des fluctuations. L'ADSL reste une deuxième solution viable si vous n'avez pas le choix. Le réseau cuivre est vieillissant et le ping n'est pas idéal (70 à 120 ms) surtout si vous êtes en bout de ligne, mais si vous n'avez pas le choix alors optez pour cette technologie. Mais la connexion fibre reste un choix presque incontournable si vous souhaitez jouer dans les meilleures conditions possible.

Un deuxième critère à prendre en compte, mais moins critique, est le débit. Il ne vous sera utile que si vous téléchargez régulièrement de gros jeux depuis par exemple le PlayStation Network ou le Xbox Live. Ainsi, une offre fibre, même de base, suffit largement, avec des débits généralement à partir de 300 Mb/s, que ce soit chez Orange, Sosh, Bouygues Télécom, Free, RED ou encore SFR. Une offre proposant un débit plus élevé (supérieur à 1 ou 2 Gb/s par exemple) ne vous permettra juste de gagner que quelques minutes sur un téléchargement, utile pour les gros consommateurs donc, mais en rien obligatoire.

Par exemple pour les offres fibre les moins chères on trouvera chez Bouygues Télécom une connexion efficace à seulement 9,99 € par mois (offre valable seulement encore 4 jours, puis 30,99 € par mois après un an) avec un débit montant et descendant de 400 Mb/s. Ou alors chez SFR, vous pouvez profiter de la SFR Fibre Starter à 16 € par mois (puis 38 € par mois après un an) avec un débit montant et descendant de 500 Mb/s. Ou pour finir chez Sosh avec la boîte Internet à 14,99 € par mois (puis 19,99 € par mois après un an) avec un débit de 300 Mb/s en téléchargement ou en envoi.

Vous avez aussi la possibilité de comparer les offres box Internet sur Lemon.fr. Ce comparateur propose de comparer les prix des offres Internet, mais aussi mobiles.