Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 11) : le foot n'est pas mort

La semaine commence, comme d'habitude, avec le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours, partagé par le S.E.L.L.. Un Top 5 très similaire à celui de la semaine dernière, le RPG de Square Enix continue de cartonner et un jeu de sport laisse sa quatrième place à un autre titre sportif.

Final Fantasy VII Rebirth est toujours en tête des ventes, suivi de Super Mario Bros. Wonder et Mario Kart 8 Deluxe. EA Sports FC 24 repointe le bout de son nez à la quatrième place, tandis que Mario vs. Donkey Kong est toujours en cinquième et dernière position.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 11 au 16 mars 2024 :