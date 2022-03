Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 11) : des Pokémon, des jeux de courses et même un DLC au classement

Le S.E.L.L. ne change pas ses bonnes habitudes et partage dès le lundi matin le classement hebdomadaire des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. Et c'est Légendes Pokémon : Arceus qui reprend la première place, même si le reste du classement est uniquement composé de jeux de course.

Gran Turismo 7, sur PlayStation 5 et PS4, est toujours sur le podium, et nous retrouvons également Mario Kart 8 Deluxe ainsi que son Pass circuits additionnels en bas du classement. Le titre à succès de Nintendo a pour rappel accueilli des courses supplémentaires, qui ont visiblement déjà séduit les joueurs.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 14 au 19 mars 2022 :