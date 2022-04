Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 12) : une boule rose avale la concurrence

Nous sommes lundi, et comme à chaque début de semaine, le S.E.L.L. dévoile le classement des jeux vidéo qui se sont le mieux vendus en version physique en France ces derniers jours. Et comme à chaque sortie d'un nouveau titre sur Switch, ce dernier se hisse à la tête du podium sans difficulté.

Nous retrouvons donc en tête des ventes Kirby et le monde oublié sur Nintendo Switch, suivi par Légendes Pokémon : Arceus et Mario Kart 8 Deluxe. Les jeux PS5 ne sont pas loin, avec Gran Turismo 7 toujours dans le classement, mais à la quatrième place, tandis que Ghostwire: Tokyo arrive difficilement à se hisser à la cinquième et dernière position.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 21 au 26 mars 2022 :