Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 16) : des zombies, des chars et des cubes

Après un lundi 1er mai férié, le S.E.L.L. est de retour aujourd'hui seulement afin de dévoiler le classement des jeux vidéo les plus vendus en France, en version physique, ces derniers jours. Un top 5 avec pas mal de nouveautés, et surtout sans God of War Ragnarök ou Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard.

Non, cette semaine, c'est Dead Island 2 qui se hisse directement en tête des ventes, dans sa version PS5, suivi par Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp et Minecraft Legends en Deluxe Edition. Mario Kart 8 Deluxe n'est jamais bien loin, à la quatrième place, tandis que Dead Island 2 est de nouveau là, en cinquième et dernière position, dans sa version Xbox cette fois.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 17 au 22 avril :