Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 18) : Clair Obscur continue de briller

Pour bien commencer la semaine, le S.E.L.L. nous partage le classement des jeux vidéo les plus vendus en France, en version physique. Comme lundi dernier, c'est un RPG français qui domine ce Top 5, il n'y a pas beaucoup de changements sur le podium, mais un jeu de course s'invite à la fête.

Clair Obscur: Expedition 33 est toujours en tête des ventes, accompagné par Assassin's Creed Shadows et Indiana Jones et le Cercle Ancien sur le podium. En quatrième position, nous retrouvons MotoGP 25, un opus qui va sans doute gagner en popularité dans l'Hexagone suite à la victoire de Johann Zarco au Grand Prix de France hier. Enfin, ASTRO BOT continue d'occuper la cinquième et dernière place de ce classement, qui ne comporte aucun jeu Switch 1 !

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 28 avril au 3 mai 2025 :