Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 19) : Clair Obscur: Expedition 33 victime de son succès, les Assassins et Indy en profitent

Comme tous les lundis, nous avons rendez-vous avec le S.E.L.L. pour découvrir le classement des jeux vidéo plus vendus en France, en éditions physiques, ces derniers jours. Un Top 5 hebdomadaire cette fois marqué par le retour des jeux Switch 1 et la disparition de Clair Obscur: Expedition 33, qui occupait la première place ces deux dernières semaines. Le RPG a été victime de son succès, les stocks se sont envolés chez les revendeurs officiels ! Selon Cdiscount et Fnac, le titre sera de nouveau en stock dans deux semaines.

Nous retrouvons donc Assassin's Creed Shadows en tête des ventes, talonné par Indiana Jones et le Cercle Ancien et Mario Kart 8 Deluxe sur le podium. Minecraft: Nintendo Switch Edition repointe le bout de son nez carré dans le Top 5, tandis que Super Mario Party Jamboree se retrouve en cinquième et dernière place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 5 au 10 mai 2025 :