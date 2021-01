Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 2) : Mario Kart 8 Deluxe repasse en tête

Comme tous les lundis, le S.E.L.L. dévoile le classement hebdomadaire des jeux vidéo les plus vendus dans l'Hexagone, et Animal Crossing: New Horizons n'est cette fois que troisième, le pauvre ! Il est en effet devancé par deux autres jeux Switch, à savoir Mario Kart 8 Deluxe et Ring Fit Adventure.

Les joueurs se préparent-ils à faire du sport chez eux en vue d'un possible reconfinement ? En tout cas, le titre cartonne, mais les jeux PS4 ne sont pas oubliés, FIFA 21 et Call of Duty: Black Ops Cold War sont là pour compléter ce classement.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 11 au 16 janvier 2021 :