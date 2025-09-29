Actualité
Borderlands 4 01 29 04 2025

Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 38) : Borderlands 4 reste en tête !

Source: SELL

Le jeu de tir de 2K Games et Gearbox Software ne se laisse pas impressionner par les autres jeux du moment.

Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 38

Comme toutes les semaines, nous avons rendez-vous avec le S.E.L.L. pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en éditions physiques. Cette semaine encore, Borderlands 4 s'impose comme le jeu incontournable de la rentrée, mais d'autres anciens titres refont leur apparition dans le classement.

Borderlands 4 est en tête des ventes de la semaine, suivi par Mario Kart World en deuxième position, tandis que NBA 2K26 reste à la troisième place. Nous retrouvons ensuite Donkey Kong Bananza en quatrième position, puis Mario Kart 8 Deluxe en cinquième et dernière place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 15 au 20 septembre 2025 :

1 - Borderlands 4 (PS5)

 Borderlands 4 01 13 12 2024

2 - Mario Kart World (Switch 2)

 mario kart world
3 - NBA 2K26 (PS5)

 NBA 2K26 01

4 - Donkey Kong Bananza (Switch 2)

 Donkey Kong Bananza image
5 - Mario Kart 8 Deluxe (Switch 1)

 Mario Kart 8 Deluxe 01 01 11 2023
