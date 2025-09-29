Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 38) : Borderlands 4 reste en tête !par Amaury M.
Le jeu de tir de 2K Games et Gearbox Software ne se laisse pas impressionner par les autres jeux du moment.
Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 38
Comme toutes les semaines, nous avons rendez-vous avec le S.E.L.L. pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en éditions physiques. Cette semaine encore, Borderlands 4 s'impose comme le jeu incontournable de la rentrée, mais d'autres anciens titres refont leur apparition dans le classement.
Borderlands 4 est en tête des ventes de la semaine, suivi par Mario Kart World en deuxième position, tandis que NBA 2K26 reste à la troisième place. Nous retrouvons ensuite Donkey Kong Bananza en quatrième position, puis Mario Kart 8 Deluxe en cinquième et dernière place.
Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 15 au 20 septembre 2025 :
|Titre
|Achat chez notre partenaire
(en cliquant sur l'image)
|
1 - Borderlands 4 (PS5)
|
2 - Mario Kart World (Switch 2)
|TEST Mario Kart World : la valeur sûre de la Switch 2
|
3 - NBA 2K26 (PS5)
|
4 - Donkey Kong Bananza (Switch 2)
|TEST Donkey Kong Bananza : l’art de la destruction
|
5 - Mario Kart 8 Deluxe (Switch 1)
|TEST - Mario Kart 8 Deluxe : que vaut cette version Nintendo Switch ?
|
Rédacteur - Testeur
Clint008