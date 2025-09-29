Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 38) : Borderlands 4 reste en tête !

Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 38





Comme toutes les semaines, nous avons rendez-vous avec le S.E.L.L. pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en éditions physiques. Cette semaine encore, Borderlands 4 s'impose comme le jeu incontournable de la rentrée, mais d'autres anciens titres refont leur apparition dans le classement.

Borderlands 4 est en tête des ventes de la semaine, suivi par Mario Kart World en deuxième position, tandis que NBA 2K26 reste à la troisième place. Nous retrouvons ensuite Donkey Kong Bananza en quatrième position, puis Mario Kart 8 Deluxe en cinquième et dernière place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 15 au 20 septembre 2025 :