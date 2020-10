Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 41) : FIFA 21 envahit le classement

Le gros rush de fin d'année a débuté dans le monde du jeu vidéo, la semaine dernière, c'est Crash Bandicoot 4: It's About Time qui était en tête des ventes d'après le classement du S.E.L.L., mais depuis, un vrai mastodonte est sorti dans nos rayons, un jeu de football signé EA Games.

Eh oui, FIFA 21 s'impose en force dans ce classement hebdomadaire, il occupe les trois places du podium dans ses éditions standard sur PS4 et Xbox One, et même en Édition Essentielle sur Switch. Animal Crossing: New Horizons n'est pas bien loin à la quatrième place, et le marsupial fou d'Activision reste dans le classement, à la cinquième place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 5 au 11 octobre 2020 :