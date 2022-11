Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 46) : les Pokémon au sommet

La fin de l'année approche, mais le S.E.L.L. continue évidemment de partager comme tous les lundis le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. Et sans surprise, c'est le dernier mastodonte de la Nintendo Switch par Game Freak qui cartonne en occupant tout le podium.

Nous retrouvons ainsi Pokémon Violet puis Pokémon Écarlate aux deux premières places, suivis par le pack regroupant les deux titres et un steelbook. Pas de surprise, les jeux se sont déjà écoulés à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde, même si tout le monde se moque des bugs. Pour en revenir au classement, God of War Ragnarök, sur PlayStation 5, est à la quatrième place et nous retrouvons en dernière place FIFA 23 sur PS4.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 14 au 19 novembre 2022 :