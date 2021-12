Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 47) : Dialga, Mbappé et un tracteur

Nous sommes désormais dans la dernière ligne droite de l'année 2021, et le S.E.L.L. ne perd pas ses bonnes habitudes en dévoilant les jeux vidéo qui se sont le mieux vendus ces derniers jours en France. Comme la dernière fois, Pokémon Diamant Étincelant est en tête, mais la seconde place est occupée par FIFA 22 sur PS4.

Pokémon Perle Scintillante n'est que troisième, devançant Farming Simulator 22 qui a réalisé un joli démarrage. De même pour Just Dance 2022, jeu musical et mouvementé d'Ubisoft qui se retrouve à la cinquième et dernière place de ce classement hebdomadaire.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 22 au 27 novembre 2021 :