Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 49) : les Pokémon restent indétrônables

Comme chaque semaine, le S.E.L.L. a livré la liste des jeux qui se sont le plus vendus dans l'Hexagone récemment. Clairement, l'approche de Noël se fait sentir dans ce classement, avec sur le podium l'indétrônable remake Pokémon Diamant Étincelant en tête des ventes, qui est suivi par des jeux Switch dont le succès n'est plus à démontrer, mais aussi par FIFA 22 en 2e place, une valeur sure pour les amateurs de ballon rond.

Nous retrouvons donc Mario Party Superstars, Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing: New Horizons, respectivement en troisième, quatrième et cinquième position. Cela faisait d'ailleurs depuis fin octobre que le jeu de kart n'avait pas fait une apparition dans ce top 5, il devrait donc faire le bonheur de bien des joueurs au pied du sapin.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 6 au 11 décembre 2021 :