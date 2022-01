Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 50 et 51) : duel au sommet entre les Pokémon et le foot

L'année 2022 vient de démarrer, certes, mais le S.E.L.L. n'en a pas encore terminé avec 2021. Il nous partage les classements des jeux vidéo les plus vendus en France lors de l'antépénultième et l'avant-dernière semaine de l'année précédente, et ce sont globalement les mêmes jeux à chaque fois.

Pokémon Diamant Étincelant est toujours présent, mais pas forcément en tête, bataillant avec FIFA 22 sur PS4. Nous retrouvons également les incontournables Mario Kart 8 Deluxe et Mario Party Superstars, tandis qu'Animal Crossing: New Horizons laisse la place lors de la seconde semaine à Just Dance 2022, qui a enflammé les salons lors des soirées de fin d'année.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 13 au 18 décembre 2021 :

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 20 au 25 décembre 2021 :