Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 6) : Poudlard attire un paquet d'élèves

Le S.E.L.L. commence sa semaine de la même manière, en dévoilant le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. Et sans surprise, c'est le mastodonte de Warner Bros. Games et Avalanche Software qui se hisse sur le podium, allant même jusqu'à occuper les trois marches.

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est en effet en tête des ventes en France, sur PS5 en version standard et Deluxe ainsi que sur Xbox Series X, une plateforme d'habitude peu présente dans le Top 5. Le reste du classement est plus classique, avec la présence de God of War Ragnarök puis de Mario Kart 8 Deluxe, évidemment.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 6 au 11 février 2023 :