Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 6) : les jeux Nintendo de retour en force

La semaine commence comme à son habitude avec le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours, un classement partagé par le S.E.L.L.. Un Top marqué par le retour en force d'anciens jeux Nintendo Switch, c'est de nouveau Super Mario Bros. Wonder qui se hisse en tête des ventes.

Il est suivi par Mario Kart 8 Deluxe, tandis qu'EA Sports FC 24 se place sur la dernière marche du podium. Enfin, Suicide Squad: Kill the Justice League et Marvel's Spider-Man 2 sont en quatrième et cinquième position de ce classement hebdomadaire.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 5 au 10 février 2024 :