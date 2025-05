Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 17) : le RPG français du moment met tout le monde d'accord

Pour bien débuter la semaine, le S.E.L.L. dévoile comme à son habitude le classement des jeux vidéo les plus vendus en France, en édition physique, ces derniers jours. Un Top 5 plutôt similaire à la semaine dernière, mais un récent jeu de rôle conçu à Montpellier vient chambouler le podium en s'invitant directement sur la plus haute marche du podium.

Clair Obscur: Expedition 33 est en tête des ventes pour sa première semaine, devant Indiana Jones et le Cercle Ancien et Assassin's Creed Shadows qui l'accompagnent sur le podium, en deuxième et troisième positions. En quatrième place, nous retrouvons encore et toujours Mario Kart 8 Deluxe, tandis qu'ASTRO BOT est en cinquième et dernière position du Top 5.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 21 au 26 avril 2025 :