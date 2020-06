Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 21) : les exclusivités Switch toujours au top

En attendant de nouvelles grosses sorties, la tendance des meilleures ventes de jeux vidéo en France ne va pas beaucoup changer. La preuve nous est encore donnée cette semaine avec un Animal Crossing: New Horizons qui ne lâche plus son trône, secondé par Mario Kart 8 Deluxe et Luigi's Mansion 3.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild profite même de ce ventre mou en termes de nouveautés pour faire son retour dans le top 5, à la faveur du départ de Call of Duty: Modern Warfare. Final Fantasy VII Remake ferme lui ce classement avec sa version PS4, histoire de ne pas laisser toute la place à Nintendo.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 18 au 23 mai 2020