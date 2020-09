Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 35) : Olive et Tom débarquent en force

Il y a enfin du vrai changement dans le classement des jeux vidéo les plus vendus en France en cette semaine 35. Une nouvelle sortie vient en effet bousculer les habitudes ronflantes du Top 5, avec un Captain Tsubasa: Rise of the New Champions qui vient placer ses versions PS4 et Switch à la deuxième et troisième place. Mais même ce vent de fraîcheur ne peut prendre la première place d'Animal Crossing: New Horizons, quasiment indétrônable six mois après son lancement.

Le classement est complété par Ring Fit Adventure, qui fait un bon retour dans le top des ventes ces dernières semaines, et Ghost of Tsushima, qui s'accroche bien malgré la concurrence.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 24 au 29 août 2020