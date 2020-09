Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 34) : surprise, Animal Crossing est encore 1er...

L'été, c'est très calme en termes de nouvelles sorties vidéoludiques, aucun AAA n'a pointé le bout de son nez depuis des semaines, alors évidemment, les classements hebdomadaires du S.E.L.L. des jeux vidéo les plus vendus dans l'Hexagone se ressemblent tous... et c'est encore une fois Animal Crossing: New Horizons qui est en tête.

Il est suivi de l'indéboulonnable Mario Kart 8 Deluxe, de Ring Fit Adventure pour se remettre en forme avant la rentrée, de 51 Worldwide Games et c'est Ghost of Tsushima, seul jeu dans ce classement qui n'est pas signé Nintendo, qui ferme ce classement.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 17 au 22 août 2020 :