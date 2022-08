Découvrez les 3 meilleurs jeux boursiers virtuels pour améliorer vos compétences

Les 3 meilleurs jeux boursiers virtuels pour améliorer vos compétences





Vous cherchez à améliorer vos compétences en matière d'opérations boursières ? Il existe plusieurs jeux boursiers virtuels qui peuvent vous y aider. Ces jeux vous apprendront comment fonctionne le marché boursier et vous aideront à prendre de meilleures décisions d'investissement dans différents univers de trading, y compris la négociation de devises. Donc, si vous êtes prêt à commencer à affiner vos compétences, passons en revue les trois meilleurs jeux boursiers virtuels pour les améliorer.





Que sont les jeux boursiers virtuels ?





Un jeu boursier virtuel est un jeu qui simule l'expérience d'un investissement en bourse. Ces jeux permettent généralement aux joueurs de négocier des actions, des obligations et d'autres titres en utilisant de l'argent virtuel. Bon nombre de ces jeux fournissent également aux joueurs des données sur le marché en temps réel, ce qui en fait un bon moyen de se familiariser avec le marché boursier et de tester des stratégies d'investissement. Les joueurs peuvent également concevoir leurs propres règles de compétition dans le mode boursier du jeu. Ces tournois peuvent être ouverts au public ou se dérouler en privé entre amis. Certains jeux boursiers virtuels offrent même des prix en espèces aux joueurs qui obtiennent les meilleurs résultats. Ainsi, que vous soyez un débutant ou un pro chevronné, un jeu boursier virtuel peut être un moyen amusant et éducatif d'apprendre à connaître les marchés.

Les 3 meilleurs jeux boursiers virtuels





Voici les meilleurs jeux boursiers virtuels si vous souhaitez apprendre à trader tout en vous amusant :

Stock Trainer: Trading Virtuel





Les jeux boursiers virtuels sont un excellent moyen d'apprendre à investir sans risquer d'argent réel. Stock Trainer: Trading Virtuel est l'un de ces jeux permettant aux utilisateurs d'investir en utilisant de l'argent fictif et une analyse réelle du cours des actions.

Outre le simulateur boursier, le jeu basé sur Android propose également une foule d'informations, notamment des glossaires, des didacticiels et des cours. Ces privilèges s'acquièrent par l'utilisation de l'argent du jeu.

Le jeu propose différents niveaux de difficulté, de sorte que les joueurs peuvent augmenter progressivement leur niveau de sophistication à mesure qu'ils en apprennent davantage sur l'investissement. Il existe également une interface de chat où les joueurs peuvent interagir et poser des questions. Stock Trainer est une excellente ressource pour tous ceux qui souhaitent se familiariser avec le marché boursier sans risquer de perdre de l'argent réel.

Simulateur d'actions Investopedia





Le simulateur d'actions d'Investopedia est un excellent moyen de découvrir le marché boursier et de tester vos stratégies d'investissement. Vous pouvez vous entraîner à acheter et à vendre des actions, des options et des ETF. Le simulateur vous permet également de suivre vos performances dans le temps et de voir comment votre portefeuille se serait comporté dans différentes conditions de marché. Le simulateur d'actions d'Investopedia est un excellent moyen de commencer si vous êtes novice en matière d'investissement, grâce à son interface conviviale. Et même si vous êtes un investisseur expérimenté, c'est un moyen amusant de tester vos compétences et de voir comment vous vous en seriez sorti. En outre, il offre d'excellentes ressources sur les stratégies d'investissement et la manière de rester rentable.

HowTheMarketWorks





HowTheMarketWorks convient aux lycéens et étudiants qui suivent des programmes de commerce ou à ceux qui souhaitent en savoir plus sur le marché boursier.

Toutefois, ce simulateur ne s'adresse pas uniquement aux débutants. Il propose des simulations complexes de trading et d'investissement, notamment la possibilité de négocier des actions, des ETF et même des contrats à terme sur les matières premières dans le monde entier. Après vous être inscrit, vous aurez immédiatement accès à des centaines d'articles, de cotations, de graphiques, d'évaluations d'analystes de Wall Street, de nouvelles et d'états financiers d'entreprises cotées en bourse.

Les utilisateurs peuvent s'entraîner à négocier contre d'autres joueurs en temps réel ou, s'ils préfèrent, sur des marchés boursiers locaux, tout en apprenant au rythme qui leur convient le mieux.

Vous pouvez également interagir directement avec les traders, qui peaufineront vos performances en répondant à vos questions.

Qui peut jouer aux jeux boursiers virtuels ?





Les jeux boursiers sont parfaits pour permettre aux investisseurs débutants de se familiariser avec le marché. En utilisant de l'argent virtuel, le jeu boursier permet aux joueurs de faire des erreurs et d'en tirer des leçons. Le jeu est également un outil utile pour les investisseurs expérimentés. En créant des portefeuilles hypothétiques, les investisseurs peuvent tester différentes stratégies et voir comment elles auraient fonctionné par le passé. Les jeux boursiers virtuels sont des outils précieux pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur l'investissement.

Devrais-je jouer à des jeux boursiers virtuels ?





Lorsqu'il s'agit d'investir en bourse, il y a beaucoup à apprendre. De la compréhension du fonctionnement du marché à la recherche des bonnes actions dans lesquelles investir, il y a beaucoup d'informations à assimiler. L'une des façons d'apprendre à connaître le marché boursier est de jouer à des jeux boursiers virtuels. Ainsi, vous découvrirez votre rythme de négociation et améliorerez vos compétences en jouant. Et si vous décidez un jour d'investir de l'argent réel en bourse, vous serez mieux préparé et aurez davantage confiance en vos capacités.

Conclusion





L'investissement en bourse peut être rusé, et peu d'investisseurs réalisent d'énormes bénéfices immédiatement. Apprendre à négocier des actions efficacement est un processus qui demande du temps et de la pratique. L'utilisation d'un simulateur boursier peut être utile pour devenir un investisseur plus expérimenté et plus performant. Un simulateur vous permet de vous exercer à la négociation tout en apprenant les ficelles du métier, afin de réaliser des transactions plus intelligentes et plus rentables dans la vie réelle. Avec un peu de temps et d'efforts, vous pouvez devenir un maître trader - et réaliser régulièrement des bénéfices importants en cours de route !