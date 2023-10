Meta : les revenus du store ont atteint les 2 milliards de dollars, mais la courbe de progression des ventes n'est plus montante

Après vous avoir annoncé en mai dernier les 3 milliards de revenus générés par l'industrie de la réalité virtuelle, la société de Zuckerberg a indiqué, lors de la Meta Connect 2023, avoir réussi à générer plus de 2 milliards de recettes grâce aux ventes d'applications et de jeux sur son Store. Si la firme peut s'en féliciter, 2022 marque pourtant le point de départ d'une baisse continue des ventes, et c'est quelque peu inquiétant.

Vous l'aurez sans doute remarqué, surtout si vous détenez le Meta Quest 2 depuis sa sortie, 2022 a marqué une baisse significative de jeux particulièrement marquants, de ceux qui n'essayent pas de copier des concepts éculés (non, ce n'est pas un gros mot). Cette période de disette se traduit forcément par une baisse des ventes. C'est Melissa Brown, responsable des relations avec les développeurs chez Meta, qui a annoncé le chiffre des 2 milliards de revenus sur scène, mais pas que, puisque cette dernière a ajouté que plus de 100 titres arriveront sur le Meta Quest Store avant la fin de l'année, comprenant aussi bien des nouveautés (plus de la moitié) que des jeux existants, spécialement améliorés pour le Meta Quest 3.

L'année dernière, lors de la Connect 2022, Meta avait indiqué avoir généré, par le biais du Quest Store, 1,5 milliard de dollars, et ce, depuis le lancement de l'Oculus Quest en 2019. Ce qui signifie que la société n'a réussi à générer " que " 500 millions de dollars au cours des 12 derniers mois, ce qui est bien trop peu pour faire décoller la VR/XR.

A côté de ça, les revenus de Reality Labs (le laboratoire XR de Meta) n'ont cessé de baisser. En juillet de cette année, la firme a indiqué une perte trimestrielle d'environ 4 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2023, soit une baisse de près de 39 %, explicable en partie par la logique baisse des ventes du Meta Quest 2 sachant que le Quest 3 a été annoncé en mars dernier. C'est de loin la pire performance trimestrielle de ces deux dernières années !

Il ne fait aucun doute que le Meta Quest 3 réussira à faire mieux que son prédécesseur, le pari de la réalité mixte permettra de l'ouvrir à un plus large public. L'arrivée d'Apple et de son Vision Pro devrait également pousser ce même public, qui, faute de budget, pourrait potentiellement être intéressé à l'idée d'obtenir un résultat similaire (dans les grandes lignes) pour 6 fois moins cher. De plus, le suivi du corps intégral devrait grandement contribuer au succès du prochain casque de Meta, ce que la machine d'Apple ne prévoit pas de faire, rappelons-le. Dernier point, les expériences à la réalité mixte ont l'air d'être tout bonnement prometteuses (Stranger Things VR, DodgeBall, Lego Brick Tales…).

Cela suffira-t-il à inciter le public à se lancer dans l'achat d'un Meta Quest 3 ? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaires.

Le Meta Quest 3 est désormais disponible en précommande sur le site de Meta et sur Amazon. Le modèle avec 128 Go de stockage coûte 549,99 euros tandis que celui avec 512 Go, lui, est vendu à 699,99 euros.