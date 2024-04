Meta Quest : l'avenir de la VR se fera avec Xbox, Lenovo et ASUS, de gros changements annoncés !

Les Meta Quest ont su s'immiscer dans de nombreux salons, les casques de réalité virtuelle autonomes de Meta sont un excellent point d'entrée dans le monde de la VR, mais le constructeur veut aller encore plus loin. Aujourd'hui, la firme de Mark Zuckerberg a fait de grosses annonces, très prometteuses pour les amateurs de réalité virtuelle et mixte.

Meta va s'associer avec ASUS Republic of Gamer, Lenovo et Microsoft, permettant à ces derniers de concevoir des casques VR/AR en se basant sur l'écosystème des Meta Quest. Le casque d'ASUS ROG sera axé sur le gaming et les performances, celui de Lenovo davantage destiné « à la productivité, à l'apprentissage et au divertissement », tandis que celui de Microsoft, conçu en collaboration avec Meta, sera simplement un Meta Quest inspiré des Xbox en édition limitée, possiblement en bundle avec une manette et un abonnement au Game Pass. Meta et Microsoft avaient déjà collaboré sur l'application Xbox Cloud Gaming (Beta), permettant de jouer à la manette sur un écran géant virtuel sur Meta Quest.

Ces casques utiliseront le Meta Horizon OS, le système d'exploitation des Meta Quest qui a enfin un nom et qui sera présent dans les produits tiers. Cela ne devrait pas trop perturber les utilisateurs, mais il y a quand même un autre changement du côté de la boutique. Le Meta Quest Store va se renommer Meta Horizon Store et inclure de base l'App Lab, tandis que l'application compagnon sur mobiles s'appellera désormais Meta Horizon.

Meta s'ouvre donc aux constructeurs tiers, mais il compte également ouvrir davantage les bras aux boutiques externes. S'il est possible de profiter de jeux Xbox via le Game Pass Ultimate ou de jeux Steam grâce à Steam Link et Air Link, Meta espère voir le Google Play arriver sur ses casques et ainsi décupler le catalogue de jeux disponibles avec ces titres pour Android.

Les casques VR de Meta auront encore de belles choses à proposer à l'avenir, tout le monde attend désormais de découvrir les casques conçus par ASUS ROG, Lenovo et Xbox. Vous pouvez déjà retrouver le Meta Quest 3 à partir de 549,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.