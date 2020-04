Microsoft Flight Simulator : encore de bien belles images dévoilées

Toujours en phase d'alpha jouable sur ordinateurs, Microsoft Flight Simulator est évidemment très attendu par les amateurs d'aviation et de simulation. Le titre n'a toujours pas de date de sortie précise en vue, mais les joueurs ayant accès à l'alpha ne se privent pas de partager quelques captures du jeu d'Asobo Studio :

Pour rappel, Microsoft a dévoilé tout récemment les configurations minimale et recommandée pour faire tourner Microsoft Flight Simulator sur PC, et sans surprise, le titre sera gourmand, il faudra une machine récente et puissante pour profiter au mieux des graphismes. Le reste des images tirées de l'alpha est à admirer sur la seconde page.

Microsoft Flight Simulator est attendu dans le courant de l'année 2020 sur PC, mais aussi sur Xbox One.

