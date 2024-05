Midsummer Studios : des développeurs des Sims, XCOM et Civilization veulent révolutionner le jeu de simulation

Les licenciements sont toujours aussi nombreux, mais les studios continuent de fleurir. Cette semaine, c'est Midsummer Studios qui vient d'ouvrir ses portes, une nouvelle équipe base à Hunt Valley, dans le Maryland, et qui a déjà de quoi intriguer tous les amateurs de jeux de simulation.

Midsummer Studios est fondé par le directeur créatif Jake Solomon et le directeur de jeux Will Miller, des anciens de Firaxis, un studio célèbre pour les Sid Meier's Civilization et XCOM notamment. Ils sont accompagnés par le COO et CFO Nelsie Birch ainsi que par le producteur exécutif Grant Rodiek, ancien de chez Maxis qui a été producteur et directeur sur des jeux et extensions Les Sims. Le jeune studio a déjà rassemblé plus de six millions de dollars pour se lancer, grâce à des investisseurs comme Transcend Fund, une entreprise fondée par Shanti Bergel, ancien producteur des Sims.

Midsummer Studios tease déjà son premier titre en cours de développement, qui n'a évidemment pas encore de nom, mais qui sera un jeu de simulation de nouvelle génération, avec de la créativité et de la narration, autant dire que les fans du genre ont les yeux rivés sur cette future production.