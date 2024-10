MindsEye sera peut-être EVERYWHERE, mais Build A Rocket Boy aura tout de même besoin d'un éditeur tiers pour le sortir

Après ses déboires avec Rockstar Games, Leslie Benzies a fondé son propre studio de développement vidéoludique baptisé Build A Rocket Boy. Et pour son premier jeu, c'est un ambitieux, mais risqué métavers qui a été dévoilé et teasé à l'été 2022 : EVERYWHERE. Avec un nom pareil et un concept voulant réunir au sein d'un unique hub de nombreuses expériences de jeu, la comparaison avec Fortnite était palpable et l'est d'autant plus à présent. Sauf que contrairement au titre d'Epic Games comptant principalement sur son Battle Royale, EVERYWHERE a ensuite été mis en avant par l'intermédiaire de MindsEye, un GTA-like dont le teaser paru début 2023 était visuellement impressionnant. Bon, au final, le côté sandbox du hub bien plus mis en avant ensuite ne vendait pas autant de rêve, surtout sans la force de frappe que peut avoir Fortnite en termes de collaborations. Le projet avance, déjà passé en bêta avec même des packs fondateurs loin d'être attractifs, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse à présent. En effet, MindsEye refait enfin parler de lui, car il s'est trouvé un éditeur !

Oui, aussi surprenant que cela puisse paraître avec une plateforme à la base censée l'accueillir, MindsEye va faire comme ses petits camarades et est d'ores et déjà confirmé pour un lancement sur Steam, ainsi que sur consoles, sans plus de précision quant à ces dernières. Build A Rocket Boy s'est donc associé à IO Interactive et plus précisément à sa nouvelle division IOI Partners qui éditera du contenu tiers. L'entité derrière la licence Hitman va donc se charger de l'édition et distribution de MindsEye, qui a droit pour l'occasion à quelques visuels inédits et est qualifié de AAA. En revanche, pas un mot sur EVERYWHERE...

« Dès le premier jour, Build A Rocket Boy Studios s'est concentré sur la création de la prochaine génération de jeux captivants et d'expériences de divertissement de qualité. Nous sommes impatients de partager notre premier jeu AAA premium et notre univers en constante évolution, MindsEye, avec le monde. Il n'y a pas de meilleur partenaire qu'IO Interactive pour publier notre premier titre. Grâce à leur grande compréhension de la culture communautaire, des jeux d'action-aventure premium et à une équipe d'édition de premier ordre, nous sommes vraiment impatients de collaborer avec eux pour cette nouvelle aventure blockbuster. » Leslie Benzies, Game Director chez Build A Rocket Boy « Nous sommes honorés d'être le partenaire d'édition mondial de l'équipe exceptionnellement talentueuse de Build A Rocket Boy et de proposer à notre communauté une nouvelle licence passionnante. IO Interactive et Build A Rocket Boy partagent la même vision quant à l'importance de créer des liens et des relations durables avec nos communautés, ce qui s'aligne parfaitement avec notre engagement à offrir des expériences immersives et de haute qualité aux joueurs du monde entier. En tant que premier accord d'édition, cela représente une étape importante pour IO Interactive, et nous ne pourrions pas être plus fiers de cette collaboration. » Hakan Abrak, PDG d'IO Interactive

