Minecraft : où trouver les meilleurs shaders ?

Pour beaucoup, Minecraft est un des jeux qui aura révolutionné le concept de sandbox : le jeu lui-même a été conçu comme un bac à sable géant tout en se montrant suffisamment ouvert à la communauté pour évoluer librement. Cet esprit, nous le retrouvions directement via un message de Notch, le créateur du jeu, affiché sur le menu de celui-ci : « Pirate mon jeu si tu ne peux pas l'acheter. » L'idée était bien de divertir les gens, via un concept simple, mais efficace.

Rapidement les joueurs se sont emparés du jeu qui a évolué à une allure folle : nous avons vu plusieurs packs arriver pour ajouter divers éléments et mécaniques en jeu permettant aux joueurs d'automatiser la collecte et la production d'objets, de créer des usines gigantesques, de reproduire ainsi des téléviseurs ou même des ordinateurs au sein même du jeu jusqu'à pouvoir jouer à Doom sur un ordinateur créé directement au sein de Minecraft bloc par bloc...

La partie graphique du jeu a également largement évolué, notamment via la création de shaders. Car si le gameplay a séduit des millions de joueurs, la partie graphique réduite à sa plus simple expression en mode pixel art a rapidement trouvé ses limites. C'est ainsi que nous avons vu apparaître des packs de shaders qui proposent de changer complètement les textures et effets visuels en jeu.

Parmi les meilleurs shaders, nous pouvons compter sur SEUS, Continuum Shaders, Nostalgia, JUDA Shader, Ebin, ProjectLUMA, Oceano, TME, Comprementary, Sildurs vibrant Shaders... La plupart étant référencés et téléchargeables sur minecraftshader.com qui les regroupe par popularité, mais aussi en fonction des versions de Minecraft.

Certains de ces packs permettent notamment la prise en charge du fameux ray-tracing propre aux cartes NVIDIA RTX pour des effets de lumière et de reflets saisissants. La plupart de ces shaders transforment le jeu du tout au tout et ils méritent d'être testés pour trouver celui qui vous séduira le plus... De quoi redonner des heures et des heures de durée de vie à un titre qui ne semble jamais s'essouffler.