MISE A JOUR Xbox : fonctionnalité Jouer plus tard et version améliorée du navigateur Edge avec le nouveau firmware de septembre

Même si Microsoft Edge était disponible sur consoles Xbox, le navigateur Internet n'était pas pleinement fonctionnel. Le constructeur était au courant et testait depuis quelques mois la version Chromium de Edge sur Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S : bonne nouvelle, elle est désormais disponible pour le grand public avec la mise à jour du firmware des consoles de salon de septembre 2021.

Le patch ajoute également la fonctionnalité Jouer plus tard, permettant de sauvegarder des jeux qui nous intéressent dans une liste pour les retrouver quand nous le désirons. Microsoft en profite pour rappeler que l'application Xbox permet désormais de lancer des jeux du catalogue Xbox Cloud Gaming et de jouer à nos jeux console en Remote Play depuis un PC, mais ça, nous le savions déjà.



En ce mois de septembre, l’équipe Xbox est ravie de continuer à vous proposer de nouvelles façons d’améliorer l’expérience Xbox, avec vous au centre des décisions, en l’affinant et en vous proposant des fonctionnalités inédites selon vos retours. La mise à jour de ce mois vous permet d’accéder plus facilement à vos jeux depuis l’application Xbox sur PC Windows, de découvrir de nouveaux titres avec la fonction « Jouer plus tard », un Microsoft Edge mis à jour et plus encore…

De nouvelles manières d’accéder aux jeux console via l’application Xbox

Vous pouvez désormais accéder à vos jeux à distance de plusieurs façons grâce aux mises à jour de l’application Xbox :

Jouer aux titres du Xbox Game Pass depuis le cloud

Les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent maintenant jouer aux titres du Xbox Game Pass directement depuis le cloud via l’application Xbox sur PC Windows 10 et le Xbox Cloud Gaming (en Bêta). Celui-ci vous permet de lancer rapidement vos jeux sur PC Windows 10, iOS et Android, sans qu’aucun téléchargement ne soit nécessaire.

Jouer aux titres installés sur votre console à distance depuis votre PC avec le Xbox Remote Play

Si vous possédez une Xbox Series X|S or Xbox One, vous pouvez recréer vos expériences console directement sur PC Windows 10 grâce au Xbox Remote Play de l’application Xbox. Cela vous permet de jouer aux titres installés sur votre Xbox Series X|S ou sur votre Xbox One, quelle que soit sa génération, depuis votre PC Windows 10 avec une connexion internet, que vous soyez chez vous ou en déplacement. C’est une façon de transférer votre expérience console sur un autre écran : naviguer dans vos jeux, lancer celui que vous voulez, changer les paramètres, interagir avec vos amis, tout est là.

La fonction Jouer plus tard

La fonction Jouer plus tard vous permet de créer votre propre liste de jeux en choisissant parmi plus de 100 titres de qualité dans la bibliothèque du Xbox Game Pass. Si un jeu vous plaît, vous pouvez le sauvegarder dans cette liste pour pouvoir y jouer plus tard. Si votre liste est vide, nous vous guiderons pour que vous sachiez comment l’utiliser et vous recommanderons des jeux que vous pourriez y ajouter, selon vos goûts.

Les mises à jour de Microsoft Edge sur Xbox

La dernière version en date de Microsoft Edge est disponible dès aujourd’hui sur toutes les consoles Xbox. Cette mise à jour vous permettra de profiter du meilleur d’Internet avec une expérience plus rapide, plus sécurisée et modernisée, directement depuis votre console. Vous pourrez également découvrir une expérience plus fluide en ce qui concerne le jeu vidéo et les différents appareils sur lesquels vous êtes connecté·e. Si un jeu ouvre une nouvelle fenêtre Microsoft Edge pour que vous puissiez accéder à des astuces ou des guides, vous pourrez facilement envoyer cet onglet vers un autre appareil connecté, pour continuer à jouer sur votre console simultanément. Cette mise à jour apporte aussi la compatibilité clavier/souris, pour que vous puissiez modifier les paramètres de votre profil facilement dans Microsoft Edge sur votre console Xbox.